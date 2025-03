Club Brugge in zeer lastig parket met sterkhouder

Club Brugge moest zaterdag proberen winnen op het veld van KAA Gent in de Slag om Vlaanderen, maar dat lukte uiteindelijk niet. Raphael Onyedika ontbrak en de Nigeriaanse defensieve middenvelder is ook onzeker voor het duel tegen Aston Villa komende dinsdag.

Raphael Onyedika moest het duel van Club Brugge op het veld van KAA Gent aan zich voorbij laten gaan. De Nigeriaan moest tegen Standard in de eerste helft al het veld verlaten met een blessure.

Onyedika sparen of niet?

Onyedika was onvoldoende hersteld van die kwetsuur en daardoor stond hij zaterdag niet op het veld. Ook het duel met Aston Villa van komende dinsdag zou wel eens te vroeg kunnen komen voor de defensieve middenvelder.

Het is niet de eerste keer dat Onyedika enkele wedstrijden moet missen dit seizoen. De 23-jarige middenvelder miste in december enkele wedstrijden dankzij last aan de liesstreek.

Moeilijke afweging

De vraag is nu wat ze bij blauw-zwart gaan doen. Sparen ze Onyedika, zodat hij er tegen Cercle Brugge en/of in de terugwedstrijd tegen Aston Villa zeker bij is? Of geven ze hem speelminuten in eigen huis tegen de ploeg uit de Premier League.

Sowieso is Onyedika dit seizoen al van grote waarde gebleken en tegen KAA Gent werd hij node gemist op het middenveld van blauw-zwart. Een moeilijke afweging, zoveel is duidelijk.