Een teken aan de wand voor Kevin De Bruyne? Communicatie van Guardiola zegt niets, maar eigenlijk ook héél véél

De contractsituatie van Kevin De Bruyne is voer voor héél véél artikels. Ook Pep Guardiola laat uitschijnen dat hij niet op de hoogte is. Maar is dat wel zo?

Een nieuw contract voor Kevin De Bruyne? Niemand weet iets De woorden van Pep Guardiola waren afgelopen weekend héél duidelijk. De coach van Manchester City laat uitschijnen dat hij niet op de hoogte is van eventuele onderhandelingen over een contractverlenging voor Kevin De Bruyne. Moeilijk te geloven, denken wij. Ook de geruchtenmolen draait vierkant. Volgens de ene bron willen The Citizens de jarenlange trouw van King Kev belonen met een nieuw contract (aan verminderde voorwaarden). De andere bron weet dat het een uitgemaakte zaak is dat de middenvelder naar San Diego FC zal trekken. Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? Opvallend én feitelijk: Guardiola doet er openbaar niets aan om De Bruyne bij City te houden. De communicatie van de Catalaan is bij momenten lovend - zoals afgelopen weekend - maar dat extra duwtje richting contractverlenging komt er niet. En ook dat heeft een specifieke reden. Guardiola weet momenteel zelf nog niet of hij volgend seizoen nog op de bank zal zitten bij Manchester City. Al ligt die keuze wél volledig in zijn handen. En wat zijn de toekomstplannen van Pep Guardiola? Onder andere omstandigheden - bijvoorbeeld: City dat volop aan het strijden is voor de titel - zou Guardiola wél openlijk praten over de contractverlenging van De Bruyne. Nu kent de coach de eigen toekomst niet. En ook dat is wellicht een teken aan de wand voor onze landgenoot.