Filip Joos zeer hard voor Bart Verhaeghe van Club Brugge: "Vermomd dreigement" en "Grootste surrealist"

Hoogspanning vorige week op het veld tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard. De Rouches zouden uiteindelijk met 1-2 de zege gaan pakken. Lawrence Visser was de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge. En ook bij sterke man Bart Verhaeghe.

Club Brugge kwam op voorsprong in eigen huis tegen Standard, maar na een rode kaart voor Christos Tzolis kantelde de wedstrijd nog helemaal. Op aangeven van de VAR kwam er een strafschop voor handspel van Ordonez, in de slotfase werd het zelfs nog 1-2.

Excuses van Verhaeghe

Bart Verhaeghe ging nog verder en zocht Lawrence Visser op in de catacomben van Jan Breydel. Hij schold er de ref uit, maar bood achteraf in een videoboodschap zijn excuses aan.

Te weinig voor Filip Joos. Die is in zijn column in De Standaard zeer kritisch voor de sterke man van blauw-zwart en heeft het ook onder meer over de excuses van Verhaeghe.

Vermomd dreigement

"Arme René Magritte. Sinds maandagavond is hij niet langer Belgiës grootste surrealist. Zijn wereldberoemde “Ceci n’est pas une pipe” is verslagen door “Ceci est une excuse” van Bart Verhaeghe, een video-installatie waaruit blijkt dat sorry allerminst the hardest word is."

"Als je er een knoert van een ‘maar’ op laat volgen in een doorzichtige poging jezelf als witte ridder te profileren, valt er zelfs geen greintje boetvaardigheid te bespeuren. De preses van Club liet zich in zijn excuus zelfs ontvallen dat hij de refs betaalde, een als argument vermomd dreigement", aldus Joos.