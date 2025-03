Marc Degryse vol lof voor speler Club Brugge: "Dertig miljoen zonder twijfel"

Club Brugge speelde geen heerlijke partij voetbal op bezoek bij KAA Gent. Het kwam uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Toch was er voor één speler alvast veel lof, ook van de analisten. En dus is het enkel maar jammer dat hij niet voor de Rode Duivels zal spelen.

Marc Degryse was niet echt onder de indruk van wat Club Brugge liet zien op bezoek bij KAA Gent en bleef daar wat op zijn honger zitten. Temeer blauw-zwart echt wel afwachtte en - net als tegen bijvoorbeeld Atalanta Bergamo - de tegenstander liet komen.

Uitblinker Talbi

"Alleen speelde AA Gent niet op Champions League- niveau, en was het spel van Club hierdoor mossel noch vis. Toch hadden ze die wedstrijd altijd moeten winnen", aldus Degryse in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Om vervolgens wel het vat open te trekken van complimenten voor één speler in het bijzonder: Chemsdine Talbi, al had die volgens hem ook minstens één keer moeten scoren tegen KAA Gent.

Sky is the limit

"Het talent van Talbi is ontegensprekelijk. Met zijn snelheid is hij geknipt voor de Premier League. Het ding is natuurlijk wat je doét met die snelheid. Kijk, thuis tegen Atalanta was hij al man van de match, en ín Bergamo scoorde hij twee keer."

"Doet ie dat straks wéér op Aston Villa, dan is er zonder twijfel een Premier League-club die 30 miljoen legt voor Talbi. Want bij een spits wordt het verschil tussen een zeer goede en een goede, of een goede en een slechte, nu eenmaal gemaakt door de graad van efficiëntie. Na Atalanta is Talbi geprezen, na zaterdag op AA Gent kreeg hij kritiek wegens zijn gemiste kansen. The sky is the limit voor Talbi, op voorwaarde dat hij constant zal zijn in zijn efficiëntie."