Sclessin heeft zijn rol niet vervuld: de Clasico bleek veel minder opwindend dan verwacht

We hebben een teleurstellende Clasico gezien deze zondag. Op het veld, waar het niveau dramatisch was, maar ook op de tribunes.

Ze werden een hel beloofd. De spelers van Anderlecht werden in het begin van de tweede helft lichtjes onder druk gezet, maar ze barstten nooit. Een rookbomincident voor de wedstrijd, wat boegeroep, een vijandige sfeer: Sclessin ontving paars-wit niet zoals verwacht gezien de omstandigheden.

De kans om de historische rivaal te verslaan en dichter bij de top 6 te komen had de sfeer in Luik deze zondag ondraaglijk moeten maken. Men voelde de opwinding rond het stadion, met name een indrukwekkende mars van de ultras: toch werd dit niet overgebracht naar de tribunes.

Geen tegenstandersupporters, geen Clasico

Een Engelse uitdrukking zegt alles: "it takes two to tango." Het ontbreken van Anderlecht-supporters veranderde veel. Het heeft ons al beroofd van wat waarschijnlijk een indrukwekkende tifo voor de wedstrijd zou zijn geweest. Tribune 3 was van plan er een te tonen, maar als steun aan de bezoekers besloten ze deze te annuleren.

Tijdens de wedstrijd is er ook de manier waarop het bezoekersvak (traditioneel gevuld met de meest fanatieke supporters) de vijandigheid van het lokale publiek kan opwekken, dat de benodigde sfeer had kunnen creëren.

Op bepaalde momenten was Sclessin inderdaad bijna stil. Onvoorstelbaar als Anderlecht-supporters aanwezig zouden zijn geweest: de "Come on you Mauves" die dan zouden hebben geklonken, zouden het stadion tot woede hebben gebracht en de sfeer zou zijn geëxplodeerd.

Maar het is ook een veel breder probleem. Veel fanatieke Standard-supporters betreuren dat voor de grootste wedstrijden de sfeer soms wat afneemt. De reden? De aanwezigheid van veel "toeristen" die komen voor een Clasico maar niet altijd meezingen.

Maar ook de Standard-spelers dragen verantwoordelijkheid. Op het veld slaagden ze er niet in om de nodige impact en het juiste ritme te brengen om Sclessin te laten bruisen.