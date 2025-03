Union voert de forcing in ons team van de week: rode kaart levert op voor Beerschot én zelfs een coach tussen de lijnen

Nog twee speeldagen en de play-offs kunnen gaan beginnen. Ook op speeldag 28 waren er opnieuw een aantal spelers die boven de rest wisten uit te steken. Met uiteraard onder meer een hoofdrol voor Union SG.

Doelman

In doel kiezen we echter voor Davor Matijas. Die moest na de rode kaart voor Shinton komen ingevallen en redde onder meer een strafschop om zo een deugddoende 1-0 overwinning voor Beerschot mee over de streep te helpen trekken.

Verdedigers

Achterin begint Lucas Perrin steeds meer zijn draai te vinden bij Cercle Brugge. In zijn vierde wedstrijd voor De Vereniging hield hij voor de eerste keer de nul bij groen-zwart. Antwerp kon niet om met zijn onverzettelijkheid.

De nog steeds piepjonge Luka Vuskovic speelde wederom sterk, zowel defensief als aanvallend. Hij hield de nul voor Westerlo door de bal van Mijatovic van de lijn te keren. En ook Jan-Carlo Simic toonde zich heel erg solide achterin voor paars-wit tegen Standard.

Middenvelders

In het middenveld veel weelde van Union SG dit weekend. Rasmussen en El Hadj wisten beiden te scoren en waren ook in andere doelpunten van belang voor hun team. Lapoussin was dan weer goed voor twee assists bij zijn nieuwe ploeg STVV.

Henderson was de metronoom voor Beerschot op het middenveld tegen KV Mechelen en zorgde voor een assist, terwijl Charleroi met een prima prestatie van Zorgane en Titraoui een puntje pakte tegen leider KRC Genk.

Aanvaller

Voorin kiezen we voor de scorende Dante Vanzeir, die zo een puntje wist te redden voor KAA Gent tegen Club Brugge. En verder was het moeilijk kiezen, temeer Felice Mazzu voor STVV twee spitsen inbracht die beiden meteen scoorden. Daarom dat we 'Mazzu' neerpoten, al bedoelen we daarmee eigenlijk Bertaccini (en Ferrari).

Het elftal: