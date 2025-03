🎥 Felice Mazzu excuseert zich tegenover STVV-fans voor zijn gedrag van afgelopen zaterdag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Felice Mazzu verraste zaterdag iedereen door zich niet bij de viering van de 4-2-overwinning tegen Kortrijk aan te sluiten. In plaats daarvan ging de coach direct naar de catacomben.

In plaats van het gebruikelijke Mazzu-dansje en de deelname aan de feestvreugde met het publiek, bleef de coach ver weg. Hij bood zijn excuses aan voor zijn houding, die werd veroorzaakt door de frustraties rondom de huidige situatie van zijn team.

Mazzu gaf aan dat zijn beslissing om zich niet bij de viering te voegen te maken had met de moeilijke situatie waarin STVV zich momenteel bevindt. Ondanks de drie belangrijke punten die de overwinning tegen Kortrijk opleverde, bleef de frustratie groot door de positie waar de Limburgers zich bevinden in de rangschikking. De Kanaries staan op een veertiende plaats met nog maar twee speeldagen te spelen.

Mazzu richtte zich in zijn verklaring ook tot de fans. Hij vroeg hen om de steun voor het team niet op te geven, ondanks de moeilijkheden van het seizoen.

"Ik hou er niet van om een show te geven na een overwinning, vooral niet als ik gefrustreerd ben over onze huidige situatie. De overwinning voelde goed, maar uiteindelijk verdienen we meer. Jullie steun is enorm belangrijk voor onze spelers. Jullie zijn de beste! Blijf alsjeblieft achter de spelers staan", riep Mazzu de fans toe.

Met nog twee wedstrijden te spelen is de situatie van STVV allesbehalve veilig. De Kanaries spelen deze vrijdag nog thuis tegen Beerschot en moeten op de laatste speeldag naar OHL.