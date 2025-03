📷 Negatieve publiciteit voor Jan Breydel: "Het is schandalig" en "UEFA moet ingrijpen"

Club Brugge ontvangt op dinsdag in de vooravond Aston Villa. Nu al is er veel te doen over het stadion in Brugge, want Jan Breydel - en dan zeker het uitvak - is niet meteen een toonbeeld van nieuwheid of schoonheid.

In november kwam Aston Villa al eens op bezoek in Jan Breydel en toen was er ook al heel wat te doen over het stadion. Met een nieuwe uitwedstrijd voor de boeg levert dat dan ook negatieve reclame op.

Beelden van de zitjes en toiletten in het uitvak van Jan Breydel worden gretig gedeeld onder supporters van Engelsen. En daarbij komen ook heel wat reacties.

Veel negatieve reacties

Het wordt dringend tijd dat er een nieuw stadion komt in Brugge, dat beseffen ze bij blauw-zwart eigenlijk zelf ook. Al jaren en jaren zit het dossier echter steeds opnieuw vast, al zijn er altijd wel stappen in de goede richting.

🤯 Sunday league 🤝 Champions league — Declan Pierce (@DecPierce) March 4, 2025

Tot dan zal het nog roeien blijven met de riemen die ze hebben. Een opsmuk van het huidige Jan Breydel lijkt niet meteen aan de orde te zijn. Al zijn de supporters wel heel erg kritisch.

We geven graag een 'bloemlezing' van een aantal tweets die we op X hebben gevonden over de heikele zaak.

This would shame the non-league clubs near me, run by volunteers. No excuse for a Champions League club to have seating in this state. — Kevin Hughes (@KevHughesie) March 4, 2025

Toilets are pathetic considering they get 1 million per win in the champions league group stage 🤢 Dump of a place pic.twitter.com/nMdhlFpZxz — Dean Corbett (@deano7villa) March 4, 2025