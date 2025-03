Bijltjesdag in de Jupiler Pro League, part II: na De Roeck is nog een coach zijn job kwijt

We schreven het maandag nog bij het ontslag van Jonas De Roeck bij Royal Antwerp FC. Hij was al de achtste trainer die dit seizoen in de Jupiler Pro League ontslagen werd. "De vraag is of nummer 9 ook nog zal volgen, want de kaarten bij KV Mechelen liggen ook niet al te best." Een dag later ...

Het zijn opnieuw geen leuke weken om coach te zijn in de Jupiler Pro League. Een dag na het ontslag van Jonas De Roeck is er alweer een coach op straat gestuurd. Ook Besnik Hasi heeft het gelag voor de mindere weken/maanden moeten betalen bij KV Mechelen. Dat hebben De Kakkers officieel laten weten via hun kanalen. Besnik Hasi ontslagen KV Mechelen neemt afscheid van trainer Besnik Hasi (54). Dat werd in de nasleep van de 1-0 verliespartij op het veld van Beerschot beslist. “Fred Vanderbiest neemt het roer over”, vertelt Sportief Directeur Tim Matthys op de webstek van Malinwa. KV Mechelen neemt afscheid van trainer Besnik Hasi.



🗣️ "Fred Vanderbiest neemt het roer over", vertelt Tim Matthys.



Meer 👉 https://t.co/rKq4J7N15R#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/vI7KphVPSU — KV Mechelen (@kvmechelen) March 4, 2025 "De 54-jarige Hasi werd in november 2023 aangesteld na het ontslag van Steven Defour. Malinwa neemt deze beslissing op basis van de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden." "We willen Besnik bedanken voor zijn inzet bij de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", aldus nog De Kakkers. KV Mechelen heeft nog twee wedstrijden in de Jupiler Pro League om de playdowns te vermijden.