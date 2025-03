De Roeck zijn kluisje met moeite leeg: Royal Antwerp verrast en stelt nu al nieuwe hoofdcoach voor

2840

Jonas De Roeck werd maandag de deur gewezen bij Royal Antwerp FC. Een dag later heeft The Great Old al een nieuwe hoofdcoach weten voor te stellen. Het is de verwachte naam die de honneurs zal waarnemen.

"Andries Ulderink (55) is de nieuwe T1 van RAFC. Hij heeft een principeakkoord met onze club, en tekent normaal gezien eerstdaags zijn contract tot het einde van dit seizoen", kondigt Antwerp zijn nieuwe coach aan. "Ulderink is geen onbekende op de Bosuil. Tijdens de seizoenen 22-23 en 23-24 was hij assistent en zorgde hij mee voor de sportieve successen van onze club. Ervaring als T1 brengt Ulderink mee uit passages in Nederland en Zuid-Afrika." De verwachte naam "Donderdag gaat Andries Ulderink aan de slag, vrijdag wordt hij aan de pers voorgesteld. Zondag zit Ulderink als T1 op de bank in de wedstrijd tegen KAA Gent. Welkom terug, Andries, en veel succes!", aldus stamnummer 1. Andries Ulderink (55) is de nieuwe T1 van RAFC. Hij heeft een principeakkoord met onze club, en tekent normaal gezien eerstdaags zijn contract tot het einde van dit seizoen. ✍️🔴⚪



Ulderink is geen onbekende op de Bosuil. Tijdens de seizoenen 22-23 en 23-24 was hij assistent en… pic.twitter.com/QrDroSsEBr — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 4, 2025 Daarmee is er 24 uur na het ontslag van Jonas De Roeck al een nieuwe hoofdcoach weten te landen op De Bosuil. Ulderink was de naam die verwacht werd - Marc Overmars wilde hem er graag bij hebben. De eerste opdracht voor de Nederlander is meteen een belangrijke tegen KAA Gent, met oog onder meer op de Europese plaatsen naar volgend seizoen toe.