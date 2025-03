Fans van topclub maken miljoenentransfer uit Genk helemaal met grond gelijk - inclusief racisme

Het was nog groot nieuws op Transfer Deadline Day begin februari, het vertrek van een bekende speler van KRC Genk. Carlos Cuesta is namelijk niet langer een speler van KRC Genk. De 25-jarige Colombiaan verruilt de Limburgse rust voor het drukke Istanboel. En daar loopt het niet goed.

Carlos Cuesta heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2028 bij Galatasaray SK. Cim Bom Bom betaalde acht miljoen euro om Cuesta naar Istanboel te halen. Cuesta had zelf aangegeven dat hij zijn zinnen had gezet op een transfer.

Keihard aangepakt in Turkije

En dus was er geen andere keuze meer dan hem naar Galatasaray te laten vertrekken. Daar is zijn speeltijd in zijn eerste maand echter heel beperkt te noemen. En dus is de vraag of de Colombiaan wel gelukkig is.

Na het 3-3 gelijkspel van Galatasaray tegen Kasimpasa waren de fans zeer kritisch op de speler, die als linkervleugelverdediger werd uitgespeeld voor de gelegenheid in de tien minuten dat hij mocht meespelen.

CARLOS CUESTA VS KASIMPASA ✨⭐️💫🌟☄️ || 8m€ Bargain Wonderkid 🏎️🚨🔥 pic.twitter.com/Iythqm7sQm — Le beau football (@Futurofyou) March 4, 2025

Hij pakte onder meer een gele kaart en slikte nog de late gelijkmaker op een daaropvolgende strafschop. De fans maken hem dan ook met de grond gelijk en overschrijden daarbij verschillende grenzen.

Voor de Colombiaan is het na moeilijke maanden - onder Fink kwam hij ook niet in de plannen voor - een nieuwe domper. Volgens Fanatik zou hij komende zomer alweer mogen vertrekken.