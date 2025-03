Ben jij het eens met deze stelling? "Dit team moest in Champions' Play-offs staan"

De competitie nadert zijn ontknoping. Met nog twee matchen te gaan is KAA Gent bijna zeker van de zesde plaats.

Charleroi pakte afgelopen weekend een 1-1-gelijkspel tegen KRC Genk. In Wallonië hadden ze de Carolo’s graag in de Champions’ Play-offs gezien, maar de kans dat dit nog lukt is bijzonder klein.

De prestatie van Charleroi werd gesmaakt door de analisten van La Tribune, al was opnieuw de afwerking van de troepen van Rik De Mil onvoldoende om aanspraak te maken op meer.

“Ze waren het grootste deel van de wedstrijd echt goed”, zegt Philippe Albert. Voor Cécile De Gernier was opnieuw duidelijk wat er schortte. “Het komt altijd op hetzelfde neer: hun moeite om doelpunten te maken.”

Ook Nordin Jbari gaat in dat verhaal mee. “Het is de grootste frustratie van het seizoen. Dit is een team dat in Champions’ Play-offs had moeten staan”, is zijn analyse.

Volgens Stephan Streker verdienen ze dat zelfs. “Als ik een Carolo-supporter was, zou ik trots zijn op het team, de manier waarop ze speelden en het hele seizoen. Dit is het team dat de koplopers van de competitie het meest heeft gedomineerd, zowel thuis als uit.”