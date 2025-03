Deze Pro-League speler staat in de belangstelling van nationale ploeg, alleen is hij er zelf nog nooit geweest

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wordt Lommel-speler Joey Pelupessey bij de volgende selecties opgeroepen voor de nationale ploeg van Indonesië? Kersverse bondscoach Patrick Kluivert legde al een eerste contact met de middenvelder. Alleen spreekt Pelupessey de taal absoluut niet en is hij zelf nog nooit in Indonesië geweest.

Als het aan zijn verleden als jeugdinternational had gelegen, was Pelupessey (31) Nederland international. Alleen zal dat moeilijk worden, aangezien de middenvelder 'maar' bij SK Lommel speelt. Alleen heeft Pelupessey Indonesische roots en komt hij dus in aanmerking om voor hun nationale ploeg uit te komen.

Grootouders

Voormalige Barcelona-spits Patrick Kluivert is sinds kort de nieuwe bondscoach van Indonesië en legde enkele weken geleden al het eerste contact met Pelupessey. "Hij was mijn trainer toen ik kampioen werd met Jong Twente" vertelt hij aan HBVL.

"Mijn opa en oma zijn in Indonesië geboren, dat zorgt ervoor dat ik een kans heb om voor de nationale ploeg uit te komen", legt Pelupessy uit. "Ik spreek de taal niet en ben er ook nog nooit op vakantie geweest. Maar ik zou het een hele eer vinden als ik voor het land mag uitkomen waar mijn grootouders geboren zijn."

Papierwerk

Alleen zal het niet zo simpel worden voor Pelupessey om de overstap te maken. "Er komt wel heel veel papierwerk bij kijken. Ik moest overlijdensaktes van mijn grootouders aanleveren, de geboorteaktes van mijn ouders en mezelf opsturen naar de Indonesische voetbalbond."

"Hoe snel dat gaat en of het überhaupt zal lukken voor de komende interlandperiode in maart, daar durf ik nu geen antwoord op geven. Maar we maken er werk van, ik leef op goede hoop", aldus de Lommelse middenvelder.