Het geheim achter de voetbalgenen van de Hazard-broers is niet papa Thierry maar...mama Carine!

Na zijn doelpunt tegen Standard toonde Thorgan Hazard een hartje naar iemand in de tribune. Hij droeg zijn doelpunt op aan mama Carine, die geen wedstrijd van Thorgan mist. Wat weinigen weten, is dat zij met haar verleden als voetbalster een grote impact heeft gehad op de carrière van haar zonen.

Er mochten dan wel geen Anderlecht-supporters welkom zijn op Sclessin voor het duel tussen Anderlecht en Standard, toch was er minstens één paars-wit hartje dat sneller sloeg na de wereldgoal van Thorgan Hazard.

Carine Hazard, de mama van Thorgan, zat in de tribune en zag hoe hij zijn doelpunt aan haar opdroeg. Mama Hazard mist amper een wedstrijd van haar zoon en was een grote steun voor Thorgan tijdens zijn lange revalidatie.

Mama in eerste klasse

Hoewel velen denken dat Eden, Thorgan, Kyllian en Ethan Hazard al hun goede voetbalgenen te danken hebben aan papa Thierry, zit ook mama Carine er voor iets tussen. Papa Thierry was een centrale verdediger. Hoe kon hij aan zijn zonen zo veel offensieve talenten meegeven?

"De jongens kregen veel mee van hun moeder", vertelt papa Thierry aan GvA. "Carine was een spits met een neus voor goals. Ze was héél explosief in de eerste meters en in tegenstelling tot mezelf voetbalde ze wel in eerste klasse."

Eersteklasser

Ondanks het feit dat mama Carine haar club FC Fémina Braine van derde naar eerste klas tilde, heeft ze er zelf nooit kunnen spelen. In het seizoen van de promotie naar eerste klasse werd ze zwanger van Eden. Ze bleef nog meedoen tot ze drie maanden ver was, maar na haar bevalling hing ze haar voetbalschoenen aan de haak.

Mama Carine kreeg het ook snel te druk met de voetbalcarrières van haar zonen. Terwijl papa Thierry altijd kritisch was voor de prestaties van zijn zonen, kon haar moederhart dat niet maken. "Ze is niet rationeel als ze naar onze wedstrijden kijkt”, bekende Kylian Hazard ooit. “Voor haar zijn we altijd de besten van het veld."

Kleinkinderen

Dat de naam Hazard heel wat druk met zich meebrengt, weet papa Thierry maar al te goed. Daarom probeert hij niet te vaak met zijn kleinkinderen over voetbal te praten. Voor mama Carine gaat dat moeilijker. Als het van haar afhangt, staat er op elk moment een match, samenvatting of voetbalprogramma op tv.

Wanneer GvA aan de persoon die Thierry en Carine Hazard aan elkaar koppelde eind jaren '80, op wie van de twee de broeders Hazard het meeste leken, antwoordde ze als volgt: "Eden was een kopie van Carine. Zij was klein, nerveus en had een heel laag zwaartepunt.Thorgan heeft dan weer de ijver en werkkracht van zijn vader."