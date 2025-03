BBC waarschuwt Club Brugge: "Hayen is één van de meest begeerde coaches in Europa"

Club Brugge is dan wel zo goed als uitgeschakeld in de Champions League. Desalniettemin leerde Europa Nicky Hayen en zijn troepen kennen. En de coach van blauw-zwart heeft héél véél punten gescoord.

In de aanloop naar het tweeluik tussen Club Brugge en Aston Villa doken de Engelse media in het verleden van Nicky Hayen. Het was voor velen dan ook een verrassing dat de coach van Club Brugge in 2022 aan de slag was geweest bij Haverfordwest County AFC.

"Het is onwerkelijk om te begrijpen dat Hayen enkele jaren geleden nog in Wales aan de slag was op een lager niveau", schrijft het toonaangevende BBC. "De Belg wordt vandaag aanzien als één van de meest begeerde coaches in het Europese voetbal."

Ook bij Haverfordwest liet Hayen een goede indruk na. "Nicky is een familieman", aldus voorzitter Rob Edwards. "Hij had een enorme impact op onze spelers door gewoon zichzelf te zijn. Hij drinkt niet, hij gebruikt geen sociale media,…"

"Hayen slaagde erin om ons niveau enorm op te krikken", besluit Edwards. "Hij liet de spelers presteren op een niveau dat ze zelf nooit hadden verwacht. Ik ben zeker dat dit allemaal nog maar het begin is voor Nicky."

Kan Club Brugge stunten in Birmingham?

Club Brugge ging dinsdagavond met 1-3 onderuit tegen Aston Villa. Hayen zal zijn spelers boven zichzelf moeten laten uitstijgen om de scheve situatie in Birmingham nog recht te zetten.