Felice Mazzu komt met duidelijk antwoord op STVV-fans die om bepaalde aanvallers roepen

STVV neemt het vrijdagavond op tegen Beerschot. Op de voorlaatste speeldag van het reguliere seizoen kijkt de nummer 14 van het klassement, de laatste in de ogen.

Dat zou voor spektakel kunnen zorgen, als de ploegen niet besluiten om voor geen tegendoelpunt te gaan spelen. Vorig weekend gaven STVV en KV Kortrijk in ieder geval het goede voorbeeld door een pittige degradatietopper te spelen.

Tegen Beerschot wordt niet per se gemakkelijk. De Kielse Ratten staan laatste in het klassement, maar pakten uiteindelijk wel 4 op 6 en wonnen met veel karakter van KV Mechelen vorig weekend.

"Het is een ploeg die nooit opgeeft. Het wordt een gevaarlijke wedstrijd, maar ons doel was negen op negen pakken in de laatste drie matchen. De eerste horde hebben we vorige week genomen, nu willen we daar een vervolg aan breien", zei STVV-coach Felice Mazzu volgens Het Belang van Limburg.

De grote vraag die de fans zich stellen is welke aanvallers Mazzu zal opstellen. Brahimi en Lamkel Ze maakten niet bepaald veel indruk met hun zwakke prestatie afgelopen week. Invallers Bertaccini en Ferrari maakten op hun beurt het verschil.

"Van buitenaf is het het gemakkelijkst om te zeggen dat zij nu moeten starten. De invallers brachten de attitude en de energie die ik hoopte te zien. Maar als je naar een wedstrijd in zijn totaliteit en naar tactiek kijkt, is de situatie anders. Hebben we een targetman nodig vooraan of niet? Hoe gaan we om met de ruimtes? Die vragen moet ik me als coach stellen", heeft Mazzu daarop te zeggen.

"Ik moet rekening houden met een wedstrijdplan en met de specifieke kwaliteiten van mijn spelers. Op basis daarvan neem ik een beslissing in eer en geweten. Het belangrijkste is dat we er morgen als team staan, de juiste mentaliteit tonen en de hoop op deelname aan play-off 2 levend houden", besluit hij.