Foket heeft de knoop doorgehakt: 'Deze beslissing maakt tienvoudig Rode Duivel na héél teleurstellend eerste seizoen bij Anderlecht'

Thomas Foket zit op een zijspoor bij RSC Anderlecht. David Hubert rekent niet op de flankverdediger. Al is hij zelf niet van plan om de handdoek te werpen.

Thomas Foket kreeg na de jaarwisseling nog enkele kansen, maar de tienvoudig Rode Duivel kon allerminst overtuigen. De laatste weken wordt hij regelmatig zelfs volledig gepasseerd en moet hij de wedstrijd van op de tribune volgen.

Het is duidelijk: David Hubert rekent niet langer op Foket. Al is de 30-jarige flankverdediger niet van plan om zelf de handdoek in de spreekwoordelijke ring te gooien. Integendeel zelfs.

Hoe ziet Thomas Foket zijn toekomst bij RSC Anderlecht?

Foket beseft dat hij dit seizoen door de zure appel heen zal moeten bijten, maar de flankverdediger wil in het tussenseizoen met een propere lei herbeginnen. Foket is er zelf van overtuigd dat hij met een volledige voorbereiding in de benen een rol van betekenis kan spelen.

Bovendien is de kans niet onbestaande dat Killian Sardella komende zomer een transfer zal maken. Met een contract tot medio 2027 is Foket dé ideale man om dat vertrek op te vangen. Als hij zijn oude niveau kan terugvinden tenminste…