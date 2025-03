Loïc Lapoussin praat over zijn vertrek bij Union en windt er geen doekjes om: "Er zijn gezichten die ik nooit meer zou willen zien..."

Loïc Lapoussin vond deze winter met STVV een nieuwe club nadat hij bij Union meerdere malen uit de kern werd gezet. Nu blikt de winger zelf terug op zijn afscheid van de Brusselaars.

Aan het einde van vorig seizoen werd Loïc Lapoussin naar de B-kern verwezen, toen nog door Alexander Blessin. In oktober werd hij terug bij de groep gehaald door Sébastien Pocognoli, maar alweer maakte hij zichzelf onmogelijk.

Daardoor zat er niets anders meer op dan te vertrekken. STVV bood onderdak, en daar loopt het voorlopig allemaal heel goed. "Mijn seizoen is een goed voorbeeld voor jongeren. Ik ga niet zeggen dat ik walg van de situatie, want ik weet dat ik ook schuld tref. Ik moest gewoon een uitweg vinden", vertelde Lapoussin bij La Dernière Huere.

"Bij Union besliste ik niet meer zelf over mijn toekomst. Ik had mijn lot niet meer in eigen handen. Nu beslis ik weer over mijn carrière. Er zijn gezichten die ik nooit meer zou willen zien…"

Dan heeft hij het in ieder geval niet over coach Pocognoli. "Hij is iemand die ik respecteer en altijd zal respecteren. Hij bracht me terug bij de groep en daar ben ik hem dankbaar voor, maar we mogen niet vergeten in welke situatie de ploeg zich op dat moment bevond."

Ondertussen zit de Malagassische international aan één doelpunt en twee assists op vier wedstrijden bij de Truienaars. Die zal hij dit seizoen nog goed kunnen helpen om de degradatie te voorkomen.