OH Leuven verrast en breidt staf uit met opvallende pion die nog in de Premier League actief was

OH Leuven heeft zijn staf uitgebreid met een nieuwe transitiecoach. Dat is Ibrahima Sonko geworden. Hij zal helpen bij de overgang van jonge spelers naar de eerste ploeg.

OH Leuven wil inzetten op de eigen jeugd. Zo blijkt toch uit de keuze om Ibrahima Sonko aan te stellen als transitiecoach. Als ex-speler van onder meer Brentford, Reading, Stoke City en Ipswich heeft hij de nodige ervaring.

Onlangs was hij nog actief als coach van de U21 van Union SG. Technisch directeur Gyorgy Csepregi merkte hem daar op. "Ik sprak met hem over mijn ambities. Ik leerde de spelersgroep kennen en ontmoette coach Chris Coleman, die ik al kende van mijn periode in Engeland", vertelde hij bij de clubmedia.

"Na die gesprekken besloten ze dat ik de juiste persoon was voor wat ze zochten. Ik zal jonge spelers begeleiden in hun overgang richting het profvoetbal."

Het is erg duidelijk wat men bij OHL van Sonko verwacht. "Ik hou me niet bezig met het gameplan. Ik focus me op de individuele coaching, probeer dichter bij de spelers te komen en probeer ze kleine tips te geven die een verschil voor ze maken"."

"Je kan me bekijken als de transitiecoach tussen U23 en de eerste ploeg. Het gaat erom de werkpunten bij te schaven, ze de nodige ervaring door te geven en ze zo een voorsprong te geven op wat er hen in de toekomst te wachten staat", besluit Sonko zelf.