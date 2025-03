Franky Van der Elst snoeihard voor ontslagen JPL-coach: "Hij vroeg in feite om een ontslag"

Het leek wel een slagveld, toen begin deze week zowel Jonas De Roeck als Besnik Hasi op straat werden gezet bij hun clubs. Voetbalicoon Franky Van der Elst denkt het zijne van beide ontslagen. "Aangenaam gaat de job van trainer nooit worden."

Nummer 8 en nummer 9, de zoveelste trainersontslagen in ons land, waren De Roeck en Hasi. De Belgische voetbaltrainer is de laatste jaren een bedreigde diersoort geworden in ons land. Vorig jaar werden maar liefst 11 trainers uit hun functie gezet door hun respectievelijke clubs.

Bij De Roeck zullen de wisselvallige resultaten aan de basis van zijn ontslag hebben gelegen, ondanks het plaatsen voor de Champions' Play-offs. Voor Besnik Hasi is de reden duidelijker: KV Mechelen strijdt tegen de degradatie en Hasi liet niets of niemand ongedeerd in zijn persconferenties.

Europees is een must

Van Der Elst was verrast door het nieuws van het ontslag van Jonas De Roeck bij Antwerp, dat vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Vlak na het behalen van de Champions Play-off? Oké, de wedstrijden tegen Cercle, Kortrijk en OHL waren niet geweldig en je hebt nog de uitschakeling tegen Anderlecht in de beker. Maar op basis daarvan ontsla je toch geen trainer?"

"Met het materiaal dat hij voor ogen had, heeft De Roeck het gewoon goed gedaan", gaat Van Der Elst verder. "Antwerp staat vijfde en gezien de vele noodzakelijke uitgaande transfers en de vele jongeren in de kern vind ik dat het op die plaats thuishoort. Het is blijkbaar een must om Europees te spelen, maar dat was nog perfect mogelijk."

Bedenkelijke coaching

Het ontslag van Besnik Hasi, een dag later, verbaasde Van Der Elst minder. "Dat is meer te begrijpen, hè, omdat er al zoveel gebeurd was. Niet alleen vielen de resultaten tegen en was het spel minder dan vorig seizoen, zijn coaching vond ik ook bedenkelijk."

"Je moet eerlijk blijven in je analyses, maar hoe hij Lauberbach en Belghali onderuithaalde, was not done. Als je zo openlijk je eigen spelers en ook je bazen bekritiseert, vraag je in feite om een ontslag."

Minder stress

"Ik ben wel eens benieuwd of de afschaffing van de play-downs het aantal ontslagen opnieuw gaat doen dalen", aldus Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Dan gaat er zogezegd minder stress zijn, maar ik weet het niet… Er gaan nog altijd twee teams zakken en voetbal blijft voetbal."

"Het zit in onze maatschappij om druk te zetten op mensen en om mensen te slachtofferen, en in het voetbal al helemaal. Aangenaam gaat de job van trainer nooit worden", besluit Van der Elst.