Kanaries rekenen vanavond meer dan ooit op hun 'El Toro' in cruciaal duel

Vanavond speelt STVV een cruciale wedstrijd tegen Beerschot in de strijd om het behoud. De Limburgers hopen de drie punten thuis te houden en zo dichter bij een veilige plek te komen.

Spits Andres Ferrari zal hopelijk voor de Kanaries een sleutelrol spelen in de aanval. De Uruguayaan scoorde dit seizoen vijf keer in twintig wedstrijden en kan met een doelpunt vanavond van grote waarde zijn voor zijn ploeg.

STVV staat momenteel in de gevarenzone, maar met een overwinning kan het tot op één punt naderen van de veilige plaats waar Cercle Brugge nu staat. Voor Ferrari is het duidelijk dat de wedstrijd van vanavond zeer cruciaal is.

"We moeten eerst voorbij Beerschot, pas dan kijken we wat er elders gebeurt. Maar ik zie een grote mogelijkheid dat we de degradatie nog kunnen ontlopen", aldus de aanvaller in Het Belang van Limburg.

'El Toro' voelt zich thuis in Limburg

Mocht Ferrari vanavond scoren en de wedstrijd beslissen, heeft hij alvast één manier om te vieren. “Meestal kruis ik de armen, wat verwijst naar een stier. El Toro was in het verleden al een bijnaam."

De Uruguayaan voelt zich duidelijk thuis in Limburg waar hij woont met zijn vrouw. "Zelfs al zou ik in mijn volgende jaren nooit meer in België voetballen, dan zal ik de stad Sint-Truiden en de site rond Stayen nooit meer vergeten", besluit de aanvaller.