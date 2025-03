Heel opvallend gerucht: 'Anderlecht wil opnieuw een voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

Op dit moment op huurbasis bij Las Palmas, beleeft Adnan Januzaj een lastig seizoen, gekenmerkt door blessures. Sinds zijn komst bij de club heeft hij slechts tien wedstrijden gespeeld.

De Belgische speler was beslissend in drie gevallen, met twee doelpunten en een assist. Nadat zijn uitleenbeurt afloopt deze zomer, zou hij wel eens voor een avontuur buiten Spanje kunnen keizen.

De speler, momenteel onder contract bij Sevilla tot 2026, zou volgens Markaj News de interesse hebben gewekt van Anderlecht. Toch wel een heel opvallend gerucht...

