Karetsas of El Khannouss? Genk-speler Zakaria El Ouahdi twijfelt niet bij zijn keuze

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zakaria El Ouahdi speelt al sinds de zomer van 2023 bij KRC Genk. Hij heeft in die korte tijd al heel wat talent zien komen en gaan.

Zakaria El Ouahdi speelt sinds september 2023 bij Racing Genk, dat hem toen wegkaapte bij RWDM. De flankverdediger heeft al bij heel wat geweldige talenten op het veld gestaan.

Vorig seizoen was Bilal El Khannouss de vaste nummer 10 in de basis bij de Limburgers. Konstantinos Karetsas maakte toen indruk als 15-jarige bij Jong Genk. Vorgie zomer vertrok de Marokkaanse middenvelder naar Leicester.

Ondertussen wordt er goed geroteerd tussen Hrosovsky en Karetsas. Als El Ouahdi moet kiezen tussen El Khannouss of de 17-jarige Griek, dan is hij zeer duidelijk.

"Twee heel goede voetballers, maar ik ga toch voor Bilal", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Het is mijn maatje en we hebben heel veel matchen samengespeeld. We waren perfect op elkaar ingespeeld."

"Kos is ook een fantastische voetballer, hoor. Ze spelen op dezelfde positie, maar zijn toch anders. Kos aan de bal, dat is meteen een actie. Bilal zorgt meer dat er acties gebeuren. Hij is de passer. Een spelmaker", besluit hij.