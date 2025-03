Recordtransfer van Union spreekt voor de eerste keer vrijuit: "Refaelov zei me dat ik naar hier moest komen"

Hij werd afgelopen zomer voor maar liefst 6 miljoen overgenomen van Maccabi Haifa en het duurde even vooraleer hij zijn prijskaartje leek waar te maken. Maar nu lijkt Anan Khalaili zijn vorm te vinden in Brussel. "Hier zijn alle wedstrijden ingewikkeld."

Het was wachten tot de wedstrijd tegen Anderlecht voor Anan Khalaili (20) zijn eerste doelpunt voor Union maakte. Wanneer hij afgelopen zomer in ons land arriveerde, heerste er heel wat druk rond hem. Niet onlogisch, aangezien Union zijn hoogste transfersom ooit neertelde voor hem.

Het seizoen daarvoor was de jonge Israëliër goed voor 14 doelpunten en zes assists, waaronder een assist tegen Gent in de Conference League. Dit seizoen zal hij die sterke cijfers wellicht niet halen. In zijn laatste wedstrijden presteert hij steeds beter en beter, met zijn eerste doelpunt als gevolg.

Linkerknie

In een gesprek met Le Soir vergelijkt Khalaili de Israëlische competitie met de Belgische, en meteen is het verschil duidelijk. "Hier zijn alle wedstrijden ingewikkeld. Terwijl het kampioenschap in Israël niet zo moeilijk is. Hier is het “aanval, verdediging, aanval, verdediging.” In Israël was ik alleen maar aan het aanvallen."

Voor raad over de Jupiler Pro League, kon Khalaili terecht bij een oude bekende van onze competitie. "Ik sprak veel met Lior Refaelov, die mij alleen maar goede dingen vertelde over de competitie en de mensen hier. Hij vertelde mij dat het een goede stap voor mij zou zijn."

Khalaili had in zijn eerste maanden ook wat last van de linkerknie, een souvenir dat hij had meegenomen uit Israël. "Ik heb twee jaar met een ontsteking in mijn knie gespeeld. Maar het gaat nu steeds beter", vertelt hij. Khalaili heeft twee maanden hard gewerkt met de fysio's van Union om weer fit te raken. "Tegenwoordig speel ik zonder problemen elke drie dagen. Ik houd niet van rusten."

Nationale ploeg

In eigen land wordt Khalaili gezien als de nieuwe ster van het nationale elftal. In november 2023 werd hij voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale hoofdmacht. Afgelopen september toonde hij zich beslissend in de Nations League tegen... België. Hij dwong het eigen doelpunt van Castagne af, waardoor de Duivels verloren.

Genoeg om de hype rond de jonge vleugelspeler te doen opflakkeren. "De Israëlische media vroegen zich tijdens eerdere internationale ontmoetingen dit seizoen af waarom ik niet speelde. Ze zijn net als ik, ze willen niet kalm blijven. Ze willen alles, en wel meteen."