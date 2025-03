Speelt Club Brugge kampioen? Simon Mignolet is heel duidelijk over titelstrijd

Nog twee speeldagen af te ronden en de play-offs gaan van start. Simon Mignolet laat zich uit over de titelstrijd waar hij zelf ook aan zal deelnemen.

Club Brugge zal er net als vorig seizoen alles aan willen doen om de titel binnen te halen. Daarvoor wordt er uiteraard wel gerekend op een topfitte Simon Mignolet, want die kan punten pakken.

Het lijkt erop dat KRC Genk en Union SG naast Club de grootste kanshebbers zijn. Mignolet zelf is er zeker van dat blauw-zwart kampioen gaat spelen. "Omdat ik bij Club speel en ook echt de titel wil grijpen. Het zou dom van me zijn om nu iets anders te zeggen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Het kan zeker nog voor Club, dat hebben ze in West Vlaanderen vorig seizoen nog eens bewezen. "We hebben onszelf al enkele jaren in een hachelijke positie gebracht en zullen er nu weer uit moeten geraken in de play-offs. Er zijn nog twee wedstrijden tot de play-offs, dan zullen we weten hoe groot de achterstand op Genk zal zijn", gaat Mignolet verder.

Racing Genk staat nog steeds alleen op kop, maar de Brugse doelman ziet toch dat zijn ploeg voordelen heeft ten opzichte van de Limburgers. "Ons track record en ervaring in de play-offs", noemt hij.

"Want naarmate de play-offs vorderen, zal de druk alleen maar toenemen. Maar Genk maakt ook een grote kans op de titel, laat dat duidelijk zijn. We zullen heel efficiënt voor de dag moeten komen om het toch nog te halen", besluit Mignolet duidelijk.