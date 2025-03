Van Cleemput vertelt waarom hij zo vroeg al stopt met voetballen: "Ik stond op het randje van depressie"

Het is inmiddels een dikke week geleden sinds Jules Van Cleemput aankondigde dat hij zou stoppen met voetballen. De overvloed aan blessures zou de verdediger te veel parten hebben gespeeld om nog verder te spelen. "Op een gegeven moment nam ik drie ontstekingsremmers per dag."

Nog geen 27 jaar is Jules Van Cleemput, wanneer hij beslist om te stoppen met voetballen. De gewezen rechtsachter was dit seizoen bij KV Mechelen teruggekeerd, maar dat bleek achteraf geen succesverhaal te worden.

De afgelopen jaren kampte Van Cleemput met verschillende blessures. Dit seizoen kwam hij amper aan voetballen toe en maakte hij de moeilijke beslissing om te stoppen met voetballen. "Tien jaar lang leefde ik voor het voetbal, maar door al mijn blessures kreeg ik er heel weinig voor terug."

Ontstekingsremmers

In een gesprek met Le Soir vertelt Van Cleemput over zijn vele blessures. "Toen ik tijdens mijn carrière moest opstaan, kon ik de eerste vijf minuten niet lopen vanwege de pijn in mijn enkel. Als ik al zoveel moest lijden, kan ik me niet voorstellen hoe het moet zijn voor iemand als Jan Vertonghen, die op zijn 37e nog steeds voetbalt."

Om tijdens de wedstrijden zijn pijn te verbijten, nam Van Cleemput pijnstillers. "Het is jaren geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld zonder er een te nemen. Op een gegeven moment nam ik zelfs drie ontstekingsremmers per dag. Het was niet gezond."

Depressie

Dat stoppen met voetballen op zo'n jonge leeftijd niet gewoonlijk is, weet Van Cleemput ook. "Ik heb er lang over nagedacht. Veel mensen met wie ik vandaag praat, verwachten dat ik depressief ben, maar in werkelijkheid ben ik opgelucht."

"Toen ik voor Charleroi tekende, voelde ik me heel eenzaam. Ik stond op het randje van een depressie. Het was het ergste moment van mijn carrière, en misschien wel van mijn hele leven", aldus Van Cleemput.

"Het heeft mij gevormd, het heeft mij van een jongeman tot een volwassene gemaakt. En dat maakt dat ik vandaag deze beslissing kan accepteren. Ik heb de eer gehad om tien jaar lang profvoetballer te zijn, maar ik ben net zo enthousiast om nieuwe kanten van mezelf te ontdekken", besluit hij.