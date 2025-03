Reactie Coosemans verklaart blunder bij tweede goal: "Een zwart vlekje"

Colin Coosemans deelde mee in de malaise van Anderlecht tegen Westerlo. De doelman, die dit seizoen al meermaals een sterkhouder was, ging pijnlijk in de fout bij de 2-0 van Dogucan Haspolat. Coosemans misrekende zich volledig op de lob en greep naast de bal.

Na iets meer dan twintig minuten maakte Coosemans een cruciale inschattingsfout. Hij stond ver uit zijn doel, probeerde terug te snellen, maar kon de bal niet meer keren. In tegenstelling tot Simon Mignolet, die eerder die dag nog met een pet speelde, stond Coosemans zonder bescherming tegen de fel schijnende zon. "Ik zag alleen even een zwart vlekje", zuchtte hij na de match. "Die bal verdween meteen in de zon en bleef daar ook lang hangen. Ik zag enkel even een zwart vlekje. Ik probeerde nog ergens naar te springen, maar het zal er zeker knullig uitgezien hebben." Hoewel de blunder van Coosemans een vroege klap betekende, was het niet de enige reden voor de nederlaag. Anderlecht stelde teleur op alle vlakken. "Dit was een héél slechte wedstrijd van ons", gaf de doelman toe. "We zijn bijna aan de play-offs en dan op deze manier punten verliezen, is heel pijnlijk." "Iedereen bij ons moet de kwaliteiten hebben om een deftige inspeelpass te geven en een goeie controle te hebben en om duels te winnen. De basisprincipes van het voetbal waren vandaag ondermaats. Als je die niet brengt, verlies je."