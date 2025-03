Ook deze JPL-speler zat heel dicht bij een voorselectie onder Rudi Garcia

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia heeft veel spelers uit de Jupiler Pro League opgenomen in zijn voorselectie. Het is nog afwachten welke spelers deel zullen uitmaken van de uiteindelijke selectie die op 14 maart volgt.

Een aantal Jupiler Pro League-spelers maken deel uit van de voorselectie van Rudi Garcia, volgens verschillende bronnen binnen de Belgische pers. Deze lijst omvat onder andere Vanaken, Mechele, Seys, De Cuyper, Lammens, Van den Bosch, Deman, Smets, Steuckers en Heynen.

Later werd gemeld dat naast deze 10 namen, er ook drie spelers van RSC Anderlecht worden overwogen: Dendoncker, Hazard en Sardella. Geen enkele speler van Union Saint-Gilloise wordt genoemd, wat gezien hun uitstekende seizoen verrassend kan zijn.

Een van de meest gevraagde spelers door supporters tijdens het Tedesco-tijdperk is Alessio Castro-Montes; hij is momenteel geblesseerd en niet beschikbaar voor Rudi Garcia. Bovendien selecteert Sébastien Pocognoli weinig Belgische spelers als basisspelers.

Er zijn twee uitzonderingen: Noah Sadiki, die voor Congo heeft gekozen... en Charles Vanhoutte. Volgens Het Laatste Nieuws is de middenvelder niet opgenomen in de voorselectie. Dit komt doordat hij momenteel licht geblesseerd is en de internationale break te vroeg komt.

De kans dat Vanhoutte de uiteindelijke selectie zou halen was klein, maar op 26-jarige leeftijd zullen de kansen niet meer zo talrijk zijn. Als hij er volgende vrijdag niet bij is, hoopt de Unionist in juni overtuigend genoeg te spelen voor het begin van de Nations League-campagne...