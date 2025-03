Titelstrijd in de CPL blijft enorm spannend: Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt klare taal na nederlaag tegen Lommel

Zulte Waregem heeft het toch bijzonder moeilijk de laatste weken in de Challenger Pro League. Essevee verloor zaterdagavond met 0-1 van Lommel SK.

Lommel SK had al sinds 1 november 2024 niet meer gewonnen. Uitgerekend op verplaatsing tegen leider Zulte Waregem boekten de Limburgers hun eerste nederlaag na 12 matchen zonder zege.

Zulte Waregem had meer balbezit, meer kansen, meer overwicht, maar kon gewoon niet tot scoren komen. Lommel profiteerde helemaal op het einde nog.

Groen-wit kreeg een lichte strafschop op het einde van de wedstrijd, die Salah kon omzetten. Een minuut later kreeg de thuisploeg er ook een, maar doelman Pieklak pakte de penalty van Rommens.

RWDM kan hierdoor zondag de leidersplaats pakken in de CPL. Na de 5 op 15 is Zulte toch aan het terugvallen. "Deze nederlaag tegen Lommel was bijzonder zuur, maar we moeten nu vooral de rust bewaren en de rangen sluiten", reageerde coach Sven Vandenbroeck na afloop.

Hij sprak zijn spelers na het laatste fluitsignaal meteen toe. "Enkel door als groep bijeen te blijven, komen we hier doorheen", besluit hij. Kan Zulte Waregem de rug rechten in de titelstrijd, na deze harde klap?