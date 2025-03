Vincent Mannaert voert gesprekken over toekomst van Rode Duivels met... Simon Mignolet

De Rode Duivels beginnen de komende maanden aan een nieuw hoofdstuk. Bondscoach Rudi Garcia moet de nationale ploeg naar een hoogtepunt brengen.

De verwachtingen zijn groot aan het adres van Rudi Garcia. De Fransman moet doen lukken waarin zijn twee voorgangers niet geslaagd zijn.

Achter Garcia staat Vincent Mannaert. Hij ging te rade bij niemand minder dan Simon Mignolet om een beeld te vormen wat er in de toekomst anders moet. De doelman van Club Brugge gelooft alvast dat Mannaert kan slagen in zijn nieuwe functie.

“Omdat hij nieuw leven in de Rode Duivels kan blazen en een goede structuur kan neerzetten”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Over de jaren heen is er heel wat veranderd en waarschijnlijk ook misgelopen, dus zal er wel wat opkuiswerk nodig zijn en dat heeft hij in het verleden al vaker tot een goed einde gebracht.”

De twee hadden intensieve gesprekken over de nationale ploeg. “Meer dan eens, omdat ik weet hoe het er bij de Rode Duivels aan toegaat, maar toch een objectieve mening kan geven omdat ik geen betrokken partij meer ben.”

Wat er precies gezegd werd, dat wil Mignolet niet kwijt. “Maar ik heb hem voorbeelden gegeven van wat in mijn periode fout is gelopen, maar ook wat al goed was”, besluit de keeper van blauwzwart.