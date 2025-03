Vital Borkelmans trekt straffe conclusie na overwinning van Genk op Dender

KRC Genk won met het kleinste verschil op bezoek bij Dender. Een wedstrijd om snel te vergeten, enkel onthouden dat er gewonnen werd.

Een slecht veld, een lichtpanne, een discutabele strafschop, maar wel een nieuwe overwinning voor KRC Genk. En dat is het enige dat telde op bezoek bij Dender.

“Hoe kan je in godsnaam deftig voetballen op zo’n akker? Zo slecht! Het opzet werd helemaal anders, want de spelers waren verplicht om veel meer aandacht te besteden aan de balaanname dan gewoonlijk”, klinkt het bij analist Vital Borkelmans in Het Belang van Limburg.

Maar daar bleef het niet bij. “Dan kwam er ook nog eens een lichtpanne bij en stond iedereen daar wat te schilderen. Ik werd er verdorie moe van om naar te kijken. Ook nog eens door een buitenspelfase die in Tubeke wel heel lang bekeken moest worden.”

Voor Borkelmans is het duidelijk. Enkel de drie punten tellen. Hij trekt meteen al een heel straffe conclusie. “Uiteindelijk ging de bal wel terecht op de stip en hebben ze bij KRC het kampioenengeluk aan hun zijde momenteel.”

Want de match had perfect ook in het voordeel van Dender kunnen kantelen. Zo bleef het tot in de laatste minuten spannend. “Mooi voetbal heb ik niet gezien, maar dat is totaal geen verwijt naar de spelers op het veld. Beter doen op verplaatsing in Dender is ronduit onmogelijk.”