De tactische accenten van Fred Vanderbiest die KVM in de JPL houden: "Op de duur stonden we met twee man in de kantine"

Na het ontslag van Besnik Hasi stelde KV Mechelen Fred Vanderbiest aan als interim-coach. Met het imago van Vanderbiest in het achterhoofd verwacht je dan vooral dat iemand die het huis kent de nodige mentaliteit in de ploeg pompt. Maar hij heeft ook enkele belangrijke tactische accenten toegepast.

KV Mechelen is zeker van een verlengd verblijf in de JPL, want het heeft na 29 speeldagen drie punten meer dan de vierde laatste en kan qua aantal gewonnen matchen niet meer ingehaald worden. De drie behaalde punten op het veld van Charleroi maken dus een wereld van verschil. Welke accenten heeft Vanderbiest aangebracht die het daar goed hebben doen aflopen?

"In plaats van op onze eigen zestien meter te spelen stond ons middenblok 20-25 meter hoger. Het verschil in vergelijking met de vorige weken is dat we zijn blijven druk zetten. We moesten in onze vorige wedstrijden kantelen, maar we kantelden zodanig dat we op de duur met twee man buiten het veld en in de kantine stonden", legt Vanderbiest het op de sappige wijze uit die we van hem kennen.

KV Mechelen vult systeem anders in

Wat hij bedoelt is wel duidelijk: dat KV in vorige matchen veel te laag speelde. Met zijn veldbezetting zaaide KV zaterdag ook voor verwarring. Door de hoge positie van Pflücke leek het een 4-3-3, maar bij balverlies was het soms toch weer een herkenbare 3-5-2. "We hebben het gewoon anders ingevuld, met Hairemans op de nummer tien."

"We kozen dus voor drie man op het middenveld, met één van de middenvelders hoger dan de andere twee en Storm eigenlijk als tweede spits. De bedoeling was om met Pflücke de paslijn naar Guiagon af te sluiten. Ik zag 's ochtends dat die laatste niet zou spelen, maar met Mbenza op het veld bleef het hetzelfde. Dat is redelijk goed gelukt", is Vanderbiest tevreden over de gekozen aanpak.

Belangrijke rol voor Pflücke

"We hebben geen 4-3-3 gespeeld", verduidelijkt Pflücke. "We hebben hetzelfde systeem gespeeld. We hebben iets hoger druk gezet, dat was alles. Ik heb iets meer druk gezet op de linksback. We mochten niet te veel in onze eigen zestien belanden en dat hebben we goed gedaan", bevestigt de Duitser het relaas van zijn interim-coach.

Dat was ook een opluchting voor doelman Ortwin De Wolf. "We hebben enkele basisprincipes aangepast. We zijn iets hoger gaan staan met de achterste lijn, waardoor er minder druk komt op onze verdediging. Zeker tegen Beerschot zag je dat de kansen en druk bleven toenemen. Het is heel belangrijk dat iedereen zich onderdeel voelt van deze groep. Dat heeft Fred prima voor elkaar gekregen."