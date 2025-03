Eindelijk!? Philippe Bormans komt met héél groot nieuws over het nieuwe stadion van Union SG

Union SG wacht nog steeds op groen licht om de stadionplannen vorm te geven. Ook Philippe Bormans is het getalm stilaan beu. De Brusselaars willen dan ook een héél belangrijke stap zetten.

We moeten er geen tekening meer bij maken: Het Dudenpark is wellicht het meest charmante stadion van België, maar het is tegelijkertijd een doorn in het oog van Union SG. Les Unionistes proberen dan ook al jaren werk te maken van de bouw van een nieuw stadion.

"We gaan onze vergunningsaanvraag indienen in Vorst", verrast Philippe Bormans met een update van de plannen in Het Laatste Nieuws. "Zelfs al hebben we nog steeds geen akkoord over de grond met de gemeente zelf."

We gaan de vergunningsaanvraag voor het nieuwe stadion indienen

Union heeft een site in Vorst op het oog, maar groen licht blijft uit. "De vorige burgemeester was niet meteen voorstander van ons project. Maar we voelen een pak meer positiviteit bij de nieuwe meerderheid."

"Eigenlijk vragen we niets aan de overheid", aldus de CEO van Union. "Enkel dat we mogen bouwen. We vragen géén subsidies, hé. Integendeel: we willen de gemeente Vorst betalen voor de grond. De ligging is perfect qua mobiliteit én de zonering is al in orde."

Krijgt Union SG (eindelijk) groen licht om een nieuw stadion te bouwen?

Bormans kan er zelfs al een grapje over maken. "We voelen dat er politiek iets aan het bewegen is. Het gedoe met de grasmat van het Koning Boudewijnstadion voor onze match tegen AFC Ajax heeft geholpen om de geesten te laten rijpen." (lacht)