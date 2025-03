Fans riepen al om zijn ontslag: 'Anderlecht neemt zeer duidelijk standpunt in rond positie David Hubert'

Anderlecht verloor zondag met 2-0 op het veld van KVC Westerlo. In het uitvak klonk het na afloop zelfs 'Hubert buiten'. Het bestuur zou daar een heel duidelijke mening over hebben.

Anderlecht kwam onwaarschijnlijk slecht voor de dag tegen Westerlo. Het niveau was gewoon niet goed genoeg, en na de snelle 2-0 volgde geen deftige reactie.

Na afloop klonk 'shame on you' uit het uitvak. Iets later volgde zelfs, voor de eerste keer, 'Hubert buiten'. Toch opvallend, want hier lijkt de coach maar weinig aan te kunnen doen.

Op maandag volgde een debriefing op Neerpede, waarin gepraat werd over de slechte wedstrijd tegen Westerlo. De positie van David Hubert kwam niet aan bod, weet Het Nieuwsblad.

Anderlecht staat nog volledig achter zijn coach, een ontslag is binnen de club helemaal geen topic. Dit wil wel niet zeggen dat ze bij paars-wit tevreden zijn van het niveau, integendeel.

Maar dat wijten ze aan blessures van sterkhouders zoals Dolberg, terwijl anderen gewoon hun verwachte niveau niet aantikken. De club rekent wel op Hubert om meer automatismen in de ploeg te krijgen.