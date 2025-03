Mazzù met de rug tegen de muur, Charleroi en Standard voor de eer: de enkele inzetten van de 30e speeldag in de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bijna alle beslissingen zijn gevallen met nog één speeldag te gaan in de Jupiler Pro League. Toch zal er nog steeds wat op het spel staan in enkele stadions.

Kruipen Brugge en Union dichter bij Genk?

"Ze zullen twijfelen als ze de puntenverdeling zien": deze woorden zijn van Anthony Moris, terwijl het huidige verschil tussen Genk en USG momenteel 10 punten is. Het probleem is dat Union naar Genk moet op de laatste speeldag, en het verschil kan dus potentieel groter worden.

Genk kan Union op 13 punten zetten, wat 7 punten zou worden (na afronding naar boven). Dat zou een comfortabele voorsprong zijn voor de Genkenaren. Maar Union kan ook terugkomen tot op 4 punten na de halvering; het verschil is minimaal ten opzichte van de huidige 5, maar het bestaat.

Club Brugge kan hiervan profiteren: een van zijn twee concurrenten zal punten verliezen, misschien zelfs beide. Bij een overwinning tegen Charleroi zou Blauw-Zwart met 30 punten beginnen aan de Play-offs: potentieel slechts 3 of 4 punten minder dan Genk.

Charleroi en Standard voor de eer

De top 6 is 100% zeker: Gent maakte alle spanning teniet door Antwerp te verslaan, nog voordat Union Standard domineerde. De wedstrijden van Charleroi en Standard zullen dus worden gespeeld voor de eer, maar ook om de PO2 in de best mogelijke gemoedstoestand aan te vatten. Vooral de Rouches zullen het reguliere seizoen goed willen afsluiten op Sclessin.

OHL-STVV, de belangrijkste wedstrijd van de 30e speeldag?

De enige echte wedstrijden met belang vinden eigenlijk lager plaats: wie vergezelt Beerschot en KV Kortrijk in de Play-Downs? Er zijn nog twee plaatsen in de rode zone, momenteel bezet door Cercle Brugge en Sint-Truiden.

Felice Mazzù staat met de rug tegen de muur: STVV moet naar OHL en heeft geen andere keuze dan te winnen om uit de Play-Downs te komen. Een punt zou onvoldoende zijn om voorbij Dender te springen, zelfs als zij verliezen van Mechelen, omdat ze één overwinning meer hebben.

Zelfs Westerlo kan theoretisch nog de degradatieplay-offs spelen bij een nederlaag tegen Beerschot: een overwinning van Cercle bij Anderlecht, een overwinning van Dender bij Mechelen en minstens een punt voor OHL tegen STVV, en Westerlo verandert van positie. Mechelen daarentegen is beschermd door hun aantal overwinningen en heeft dus het behoud veiliggesteld.

Verzekerd van de Champions Play-offs:

Genk, Brugge, Union, Anderlecht, Antwerp, Gent

Verzekerd van Europe Play-offs:

Standard, Charleroi, Mechelen

Strijd om de Play-Downs te vermijden:

Westerlo, OHL, Dender, Cercle, STVV

Verzekerd van Play-Downs:

Kortrijk, Beerschot