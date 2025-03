Mignolet gelooft nog steeds in Champions League-kansen Club Brugge: "Dan wordt alles mogelijk"

Komende woensdag staat de terugwedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa in de Champions League op het menu. Club moet een 3-1-achterstand zien om te buigen, mits het wilt doorstoten naar de kwartfinales. Doelman Simon Mignolet heeft er alvast vertrouwen in.

Het was een moeilijke avond voor Club Brugge, vorige week dinsdag in eigen huis tegen Aston Villa. Ondanks het feit dat Club de meer dominante ploeg was en de grootste kansen creëerde, waren het toch de Engelsen die aan het langste eind trokken en met 3-1 opnieuw huiswaarts vertrokken.

Waar het afwerken wat minder was tegen Villa, was Club dan weer razend efficiënt tegen buur Cercle Brugge. Met drie goals in 10 minuten waren ze een pak doeltreffender dan de voorbije weken. Alleen staat er woensdag geen Delanghe in doel met Ravych en Perrin voor zich, maar een verdediging van Premier League-kwaliteit.

Kansloos

Volgens Simon Mignolet is een Brugse comeback in Engeland dus niet onmogelijk. "Ik spreek uit ervaring: in de Champions League is alles mogelijk, zeker op basis van twee wedstrijden", vertelt de doelman aan Het Nieuwsblad.

"Het zou jammer zijn om naar Engeland te trekken met het idee dat we bij voorbaat kansloos zijn. Dat zou spijtig zijn na de campagne die we gespeeld hebben", aldus Mignolet. "Een resultaat halen moet altijd de bedoeling zijn, en dan zien we wel weer wat mogelijk is."

Efficiëntie

Big Si trekt zich ook op aan de efficiëntie die zijn team heeft laten zien tegen Cercle afgelopen zondag. "De wedstrijd tegen Cercle toonde aan dat het mogelijk is, dat we snel goals kunnen maken. We waren klinisch, en zo zal het ook tegen Aston Villa moeten."

"Alleen zullen we daar niet zoveel kansen krijgen als tegen de buren", gaat Mignolet verder. "De mogelijkheden die er zullen zijn, moeten we daarom afmaken. En dan wordt alles mogelijk."

Woensdagavond om 21u staat Club Brugge aan de aftrap in het Villa Park om een plekje in de kwartfinales van het kampioenenbal te veroveren.