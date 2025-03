Mikel Arteta stormt boos weg van interview na vraag over titelrace: "Nee, dank u"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De emoties liepen hoog op bij Arsenal-coach Mikel Arteta na het 1-1-gelijkspel tegen Manchester United. Arsenal ziet leider Liverpool verder en verder uitlopen in de titelrace en de Gunners lieten nu al voor de derde wedstrijd op rij punten liggen.

Arsenal speelde geen slechte wedstrijd op het veld van Manchester United. De Gunners konden gewoon niet klaarspelen op offensief vlak. Het kon geen vuist maken tegen United en moet het daarom met slechts één punt doen in plaats van drie.

15 punten

Het is de zoveelste flauwe prestatie van Arsenal op offensief vlak. Dit soort prestaties maken het seizoen van de ploeg uit Noord-Londen alleen maar frustrerender. In een jaar dat Manchester City het eindelijk eens laat afweten, kan het maar geen vuist maken in de competitie.

Ondertussen bedraagt de kloof tussen Arsenal en leider Liverpool maar liefst 15 punten en lijkt de competitie al gespeeld. En dat op 9 wedstrijden van het einde.

Wegstormen

Ook bij de trainer van Arsenal, Mikel Arteta, lijkt de maat vol. Wanneer de Spanjaard werd gevraagd of de kloof met Liverpool te groot is geworden, antwoordde hij kort. "Nee, dank u", klonk het alvorens hij wegstormde.

Op de algemene persconferentie gaf Arteta wel een antwoord op die vraag. "De frustratie van vandaag is dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen en je bent verplicht om elke wedstrijd te winnen als je nog kans wilt maken op de titel", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.