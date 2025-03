Patrick Goots ziet het goed komen voor JPL-club, maar waarschuwt concurrentie: "Het zou al straf zijn mocht het nu nog in de problemen komen"

Westerlo heeft een belangrijke 2-0 overwinning behaald tegen Anderlecht, waarmee het team een grote stap heeft gezet richting behoud in de Jupiler Pro League. De Kemphanen staan nu op 34 punten en hoeven zich volgens analist Patrick Goots geen zorgen meer te maken over een degradatie.

De overwinning van Westerlo tegen Anderlecht kwam aan als een verrassing. Volgens Goots had Westerlo-trainer Timmy Simons zijn team uitstekend voorbereid voor deze wedstrijd.

“Van zodra de 2-0 viel, wist je dat het beklonken was. Anderlecht speelde een dramatische partij, al was dat vooral de verdienste van Westerlo en de hele aanhang in ’t Kuipje", analyseert Goots in De Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots is Westerlo dankzij de zege tegen Anderlecht zo goed als zeker van het behoud. “Westerlo telt 34 punten en mag nog naar Beerschot. Het zou al straf zijn mocht het nu nog in de problemen komen."

Naast de geweldige prestatie van Westerlo maakt Goots zich zorgen over andere teams die onderaan in het klassement staan. Cercle Brugge zal het in Anderlecht bijzonder moeilijk krijgen zeker na de zware nederlaag van afgelopen zondag tegen Club Brugge.

Dender blijft in de gevarenzone, STVV kan alles veranderen

Ook Dender zit volgens de analist nog steeds in de gevarenzone. Als STVV wint van Leuven, kan Dender weer in de degradatiestrijd terechtkomen.