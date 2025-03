Alweer een klap voor Standard: verdediger mist begin van de play-offs met blessure

Een geblesseerde Ibe Hautekiet moest tegen Union plaatsmaken voor Nathan Ngoy met nog 30 minuten te spelen. De centrale verdediger heeft zijn MRI-scan nog niet gehad, maar de eerste berichten zijn niet erg geruststellend.

Het was een zondag om snel te vergeten voor Standard. Ondanks een veelbelovende eerste helft op het veld van Union (3-0), zullen de Rouches sowieso de Europe Play-offs spelen.

In het Dudenpark heeft Ivan Leko misschien wel de enige centrale verdediger van zijn kern die dit seizoen nog niet (of bijna niet) geblesseerd was, naar de ziekenboeg zien gaan: Ibe Hautekiet.

Na een blessure aan de kuit door een botsing in de eerste helft hield de voormalige speler van Club NXT het uiteindelijk vol tot de 60e minuut, voordat hij werd vervangen door Nathan Ngoy. Die maakte na bijna zes maanden zijn rentree.

Ibe Hautekiet zal het begin van de Europe Play-offs van Standard missen

Bijna niet in staat om te lopen bij het laatste fluitsignaal, had Ibe Hautekiet maandag nog steeds veel last van zijn kuit. De eerste berichten over zijn onbeschikbaarheid waren niet goed.

Volgens L'Avenir wordt zijn afwezigheid al geschat op 3 of 4 weken, terwijl er nog een MRI-scan moet worden gemaakt om de exacte aard van zijn blessure te bepalen. Een harde klap voor Ivan Leko en de jonge verdediger.