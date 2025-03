Gewezen Club Brugge-talent blikt terug op vertrek uit Brugge: "Een slechte keuze"

Velen voorspelden dat Jeanvion Yulu-Matondo een grootse carrière zou hebben. De spits met Congolese roots brak door in 2005, maar door een resem slechte keuzes kwam het niet meer goed met zijn carrière. "Toen ik mijn spullen ophaalde, heb ik moeten huilen."

Het begon allemaal zo veelbelovend voor Yulu-Matondo bij Club Brugge. In 2005 mocht de Belgische spits met Congolese roots voor het eerst opdraven voor de hoofdmacht van Club Brugge, in de Champions League tegen Juventus nota bene.

Het werd een waar droomdebuut voor Yulu-Matondo; de spits scoorde tegen de Oude Dame in een wedstrijd die Club uiteindelijk verloor. "We speelden tegen Ibrahimovic, Nedved, Trezeguet, Vieira, Cannavaro en Capello was de coach. Dat blijft een geweldige herinnering, ook al verloren we met 1-2", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Huilen

Ondanks het mooie begin sloot Yulu-Matondo twee seizoenen later de deuren van Jan Breydel achter zich. Hij vertrok naar Roda JC in Nederland. "Luc Devroe had me nochtans twee keer een nieuw contract aangeboden voor drie jaar extra in Brugge. Alleen kwam Roda met een beter salaris en ik ben vertrokken."

"Een slechte keuze", aldus Yulu-Matondo. "Mijn vader en ik lieten ons leiden door makelaars die geen goed advies gaven. Bij Club was ik een publiekslieveling. Het was mijn tweede familie geworden. Toen ik er mijn spullen ophaalde, heb ik moeten huilen."

Egypte en Roemenië

Echt indruk maken in Nederland lukt niet voor de spits. Na een avontuur in Bulgarije kwam Yulu-Matondo opnieuw in België terecht. "Jan Ceulemans belde me op met de vraag of ik naar Westerlo wilde komen. Hij had me bij Club laten debuteren, dus ik stemde in, maar ik kwam in een verschrikkelijk slecht team terecht en we degradeerden. Alweer een slechte keuze."

De jaren erna werd Yulu-Matondo een ware globetrotter. Hij speelde nog in Egypte en Roemenië vooraleer hij zijn schoenen aan de haak hing. Er was nog een testperiode bij Patro Eisden, maar die leidde niet tot een contract.

Diploma

"Ik blijf achter met het gevoel dat ik niet alles uit mijn carrière haalde. Ik kwam steeds vaker in moeilijke situaties terecht en werd er een beetje moedeloos van", vertelt Yulu-Matondo. "Ik vond dat ik een betere kans verdiende. Een voetballer heeft iemand nodig die in hem gelooft, maar na mijn vertrek bij Brugge, ben ik zo niemand meer tegengekomen."

Ondertussen in Yulu-Matondo bezig met het opbouwen van zijn trainerscarrière. Hij is ondertussen al zes jaar aan de slag in de academie van Emilio Ferrera en is bezig zijn UEFA A-diploma te halen. " Ik heb de ambitie om een trainerscarrière uit te bouwen. Vincent Kompany is een mooi voorbeeld voor mij."