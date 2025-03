Kunnen zij een mirakel verrichten? Dit is de definitieve selectie van Club Brugge voor de terugwedstrijd tegen Aston Villa

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is zonder de geblesseerde Joaquin Seys dat Club Brugge naar Engeland reist om een prestatie neer te zetten tegen Aston Villa. Hier is de volledige selectie van blauw-zwart.

Club Brugge staat voor een verschrikkelijk moeilijke opdracht en zal een geweldige prestatie moeten neerzetten om Aston Villa te verslaan.Om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League moet Club de 1-3 nederlaag kunnen wegspelen.

Terwijl Nicky Hayen en zijn team dinsdag richting Engeland en de stad Birmingham vertrekken, heeft Club de definitieve selectie bekendgemaakt voor deze terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Zoals verwacht is Joaquin Seys nog steeds afwezig met een blessure. Kyriani Sabbe is echter beschikbaar om de rechterkant in te vullen, samen met Hugo Siquet.

Zoals aangekondigd als twijfelgeval, maakt Raphael Onyedika deel uit van de selectie en zou hij naar verwachting kunnen spelen. Ook de jonge Shandre Campbell werd opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse zullen Ardon Jashari en Nicky Hayen om 17.45 uur lokale tijd (18.45 uur in België) een persconferentie geven, gevolgd door een laatste training op het veld van Aston Villa.

De selectie van Club Brugge

Doelmannen: Simon Mignolet, Nordin Jackers, Axl De Corte

Verdedigers: Brandon Mechele, Joel Ordonez, Zaid Romero, Jorne Spileers, Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe, Hugo Siquet

Middenvelders: Ardon Jashari, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Shandre Campbell

Aanvallers: Michal Skoras, Chemsdine Talbi, Christos Tzolis, Ferran Jutgla, Gustaf Nilsson, Roméo Vermant