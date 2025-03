Smijt Club Brugge nu al de handdoek? Dit is het plan voor morgen, dat toch ietwat verrassend is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ligt in de Jupiler Pro League nog steeds op koers, maar ook in de Champions League willen ze morgen de handdoek nog niet smijten. Ondanks de 1-3-nederlaag in de heenmatch tegen Aston Villa zijn ze niet van plan om met een verzwakt elftal aan de terugwedstrijd te beginnen.

Blauw-zwart gelooft dat een stunt nog mogelijk is, zeker als er vroeg wordt gescoord. In de heenmatch was Club Brugge 82 minuten lang de betere ploeg, wat vertrouwen geeft voor de return. Ook eerdere Europese prestaties, zoals de 0-3-ruststand tegen Atalanta, tonen dat het team in staat is tot verrassingen. Hoewel coach Nicky Hayen enkele spelers rust zou kunnen gunnen, zal hij geen halve ploeg wisselen. In de competitie tegen Cercle Brugge roteerde hij amper tussen de Champions League-duels, wat aangeeft dat de focus nog steeds op Europa ligt. Een basiself met veel wissels is dus onwaarschijnlijk. De Champions League blijft een te groot podium om zomaar op te geven. Club Brugge beseft dat en zal voluit gaan. Spelers zoals Hans Vanaken, Simon Mignolet en Brandon Mechele willen altijd spelen, terwijl anderen deze match zien als een kans om zich te tonen voor een transfer. Een eventuele kwartfinale zou historisch zijn voor de club, al is een stunt geen absolute must. Toch zal blauw-zwart alles op alles zetten om Aston Villa het zo moeilijk mogelijk te maken. De sterkhouders zullen opnieuw op het veld staan om het maximum uit deze wedstrijd te halen. Het geloof in een ommekeer is er dus nog steeds. Als Club Brugge snel kan scoren en de juiste intensiteit brengt, zou een mirakel niet uitgesloten zijn. Het kampioenenbal blijft een kans om zich te bewijzen en die kans wil blauw-zwart niet laten liggen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Aston Villa - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (12/03).