Brandon Mechele diep ontroerd door Club Brugge-fans: "Ik stond met tranen in mijn ogen op het veld"

Brandon Mechele is toch een serieus figuur geworden bij Club Brugge. De verdediger kreeg daar onlangs ook heel wat erkenning voor van de fans.

Club Brugge speelt woensdagavond de cruciale CL-wedstrijd tegen Aston Villa. Afgelopen week werd er met 1-3 verloren tegen de Engelsen, dus blauw-zwart weet wat het te doen staat.

Het is al een geweldige campagne geweest voor de club. Voor Brandon Mechele was de wedstrijd tegen Sporting CP de mooiste, toen hij tegen Viktor Gyökeres mocht verdedigen. Bovendien hadden de fans een knappe tifo van hem en Hans Vanaken gemaakt.

Iets wat Mechele diep ontroerd heeft. "Ik stond met tranen in mijn ogen op het veld. Het was jammer dat ik me moest focussen op de wedstrijd, waardoor ik er niet te lang bij kon blijven stilstaan", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar het was een heel bijzonder moment. Eindelijk kreeg ik waardering en appreciatie van de supporters. Ik ben die mensen enorm dankbaar", gaat hij verder.

"Enkele jaren geleden was het nooit in me opgekomen dat er ooit zo’n tifo voor mij gemaakt zou worden", besluit Mechele, die al zes titels won met Club sinds zijn komst.