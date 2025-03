Frédéric Frans ziet zijn club helemaal ten onder gaan: "Je kan daar zo'n mooi verhaal schrijven, maar soms lijkt het op FC De Kampioenen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Frédéric Frans is momenteel trainer bij Sporting Hasselt. Als speler speelde hij meer dan 67 wedstrijden voor Beerschot. Toch is zijn liefde voor Beerschot de laatste jaren flink afgekoeld.

“Je kan bij Beerschot zo’n mooi verhaal schrijven, die club heeft zoveel potentieel. Alleen is er geen stabiliteit", vertelt Frans in De Gazet van Antwerpen.

Ondanks een positieve periode als beloftentrainer, voelde hij toen al de onduidelijkheid over de toekomst van de club. De problemen die vorig seizoen aan de oppervlakte kwamen, bleken dit jaar dan ook niet opgelost te zijn.

“De degradatie was dan ook voorspelbaar. Beloftes werden niet ingelost, transfers waren onvoldoende, spelers moesten trainen in Tubeke of op het hoofdveld. Het leek soms wel op FC De Kampioenen."

Trainer bij 'De Spor'

Toen Sporting Hasselt Frans de kans bood om hoofdtrainer te worden, was de keuze voor hem dan ook snel gemaakt, ondanks dat Beerschot hem een assistent-trainersfunctie had aangeboden bij Dirk Kuyt.

“Beerschot verlaten was moeilijk, maar de keuze voor deze job niet. Bij Hasselt leer ik veel meer dan ik als assistent bij Beerschot had kunnen leren. De aanpak hier is veel professioneler", besluit Frans.

Ondanks alles blijft zijn droom om ooit hoofdtrainer bij Beerschot te worden nog steeds bestaan. “Het is sowieso een droom om daar ooit trainer te worden. Dat zou de moeilijkste club zijn om nee tegen te zeggen”, besluit Frans.