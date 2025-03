Vincent Kompany heeft weer iets nieuws om zich op voor te bereiden: "Ik kijk er echt naar uit"

Bayern München behaalde dinsdagavond een tweede overwinning tegen Bayer Leverkusen in de CL. De Beierse ploeg zal de kwartfinales van de Champions League spelen.

Bayern München heeft nu twee opeenvolgende overwinningen behaald tegen Bayer Leverkusen. Woensdag stond het nog steeds 0-0 bij rust, maar de bezoekers hebben de tweede helft beter aangepakt.

Der Rekordmeister komt op gang in de grote wedstrijden. Vincent Kompany toonde zich trots op zijn team na de kwalificatie: "Ik denk dat de jongens vandaag opnieuw hun winnaarsmentaliteit hebben getoond. We hebben gewonnen, maar ik wil niet te enthousiast worden."

"Ik vond de tweede helft erg interessant. In de eerste helft hebben we onze gebruikelijke pressing uitgeoefend, leunend op onze tegenstanders. We wisten dat we niet veel kansen zouden krijgen, maar we hebben er wel gecreëerd", vervolgt hij.

5-0 over beide wedstrijden

Leverkusen drong aan maar de bezoekers bleven standvastig: "In de tweede helft hebben we goed verdedigd, zelfs al hadden ze veel aanvallers op het veld. Maar we bleven vechten, verdedigen op de voorzetten en gevaarlijk blijven. Het was een goede balans."

Bayern München zal in de kwartfinale tegen Inter spelen, een herhaling van de finale van 2010... die de ploeg uit München verloor. Een opwindend duel tussen Kompany en Simone Inzaghi: "Ik kijk er echt naar uit om Inter te treffen, ook al zijn er nog enkele wedstrijden te gaan. En mijn werk blijft altijd gericht op de voorbereiding van de volgende wedstrijd", lacht Kompany ter afsluiting.