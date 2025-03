Courtois en de jonge Duivels: een probleem dat al langer sluimert dan wat er de voorbije jaren gebeurde

Thibaut Courtois keert volgende week terug naar de Rode Duivels. Terwijl dat onder de fans ook voor verdeeldheid zorgt, zal dat ook niet anders zijn in de kleedkamer. Daar is hij niet meteen de populairste persoon, ook al voor alles gebeurde met ex-bondscoach Domenico Tedesco.

Dat probleem is een aantal jaar geleden ontstaan, toen de Gouden Generatie begon te tanen en er verschillende jonge talenten werden geïntegreerd. De anciens reageerden daar op verschillende manieren op. Kevin De Bruyne is bijvoorbeeld niet de man die jongeren onder zijn vleugels gaat nemen.

Drie tenoren, drie keer helemaal verschillend

Hij prikkelt ze door heel veeleisend - soms zelfs bloed onder de nagels halend - te zijn, maar hij gaat geen persoonlijke raad of tips gaan geven. Heel anders is Romelu Lukaku. Big Rom is de grote broer van iedereen die bij de Rode Duivels komt. Joviaal, verwelkomend en steeds klaar om met raad en daad bij te staan. Officieus is hij al jaren de kapitein, de man die iedereen wil volgen.

Eden Hazard was ook zo. Meer speelvogel natuurlijk, maar hij wou altijd een hechte groep creëren met grapjes en door iedereen te betrekken. En dan hebben we Thibaut Courtois. De doelman is ook veeleisend en is dat al van zijn prille jeugd. Zijn grote probleem is dat hij weinig geduld heeft met alles dat geen wereldtop is.

Courtois zit al van heel jonge leeftijd in een situatie waar hij veel won, veel respect kreeg, de hemel werd ingeprezen en met wereldtoppers samenspeelde. In zijn twintiger jaren was dat ook bij de Rode Duivels geen probleem, want ook zij speelden grotendeels bij de grootste clubs ter wereld.

Hoe gaat Garcia kloof tussen Courtois en de jeugd slechten?

Eens er jongens werden toegevoegd die bij subtoppers speelden of net kwamen piepen, was Courtois niet de allerhartelijkste in de vestiaire. De jonge gasten vonden/vinden hem zelfs hautain. Alle Duivels hebben respect voor zijn kunnen en carrière, maar als persoon hebben ze het er soms moeilijk mee.

Met al wat er gebeurd is de laatste jaren wordt het voor Rudi Garcia een hele taak om zijn kleedkamer op één lijn te krijgen. De 60-jarige Fransman moet de neuzen van zijn anciens en zijn jongeren in één richting krijgen. Het wordt vooral interessant om zien hoe hij de kloof tussen Courtois en de jeugd kan slechten.

Daar zal Courtois zelf ook een toegeving voor moeten doen. Hij wil dan wel geen speech voor iedereen geven, maar het zou toch niet slecht zijn dat hij met een paar jongens gaat praten. Er zijn er immers wel waarmee hij het komende anderhalf jaar zij aan zij zal moeten mee strijden, maar die met wantrouwen naar zijn terugkeer kijken.

Niet omwille van wat hij sportief gaat bijbrengen, maar of hij een band met hen wil creëren of zich toch weer boven de groep verheven gaat voelen. Het is de winnaar in hem natuurlijk, maar als je samen een doel wil bereiken, moet iedereen toch water bij de wijn doen. Niet?