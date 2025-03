De sterke prestaties van Club Brugge in Europa zorgen niet alleen voor heel wat geld, maar brengen ook andere voordelen met zich mee

Club Brugge heeft zich over de laatste jaren ontpopt tot een ware certitude op het Europese toneel. In de laatste acht jaar kon het slechts eenmaal niet overwinteren in Europa. Die constante aanwezigheid op Europees vlak brengt naast geld ook andere voordelen met zich mee.

Vijf keer de zestiende finales in de Europa League, een keer de halve finale van de Conference League en dit seizoen voor de tweede keer in de achtste finales van de Champions League. Er valt de voorbije tien jaar amper naast Club Brugge te kijken op Europees vlak.

Het is vooral in de laatste jaren dat Club flinke stappen heeft gezet op Europees vlak. Twee jaar geleden haalde het onder Carl Hoefkens voor de eerste keer in haar geschiedenis de achtste finales van de Champions League, waarin Benfica wel te sterk was.

Ook dit seizoen heeft het zich weer laten zien. Ondanks een knockoutwedstrijd meer, slaagde Club er toch in de achtste finales van het kampioenenbal wederom te halen. Het begin van een vaste waarde bij de laatste 16 voor de komende jaren?

Zakcentje

Dat het goed doen in de Europese competities voor heel wat extra geld zorgt, weten ze na dit seizoen meer dan goed genoeg bij Club Brugge. De sterke Champions League-campagne zorgde ervoor dat de Bruggelingen meer dan 60 miljoen op de rekening zagen bijkomen. Geen verkeerd zakcentje van papa UEFA.

Maar dat is niet het enige voordeel dat Club uit zijn Europese successen kan halen. Het levert meer bekendheid en aantrekkelijkheid op. Op die manier zal het in de toekomst makkelijker worden om spelers aan te trekken.

Springplank

Stel dat Club Brugge komende zomer haar pijlen heeft gericht op een vervanger voor Ardon Jashari, dan zal het ongetwijfeld moeten strijden met andere Europese subtoppers als bv. Red Bull Salzburg of Wolfsburg.

Die twee teams mogen dan wel een groter kapitaal hebben dan Club, toch kan blauw-zwart uitpakken met haar Europese aanwezigheid. Het is geleden van 1996 dat Club geen Europees voetbal speelde, iets wat heel wat Europese subtoppers niet kunnen zeggen.

Ook in eigen land zal het nog moeilijker worden voor Genk, Union & Co om talenten aan te trekken waar ook Club in geïnteresseerd is. Zij mogen dan wel bekendstaan om een goede springplank te zijn voor talenten, zij kunnen geen constante aanwezigheid in Europa garanderen zoals Club dat kan.

Vertrekkers

Nog een troef waarover Club Brugge beschikt, is de manier waarop het zich met zelfs de grootste teams kan meten in de Champions League. Hoge intensiteit en een constante drang naar voren maken Club geen Europees katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Goede prestaties in het kampioenenbal betekenen ook meer interesse van grote clubs die interesse tonen in de topspelers Club. De kans is zeer groot dat er heel wat smaakmakers als Jashari, Onyedika en De Cuyper komende zomer uit Brugge vertrekken voor een flinke smak geld.

Al die uitgaande transfers maken dat Club op zoek zal moeten gaan naar vervangers. Als we kijken naar hun transfers de laatste jaren, zal het wellicht geen probleem zijn om die te vinden. Zeker na wederom een sterk seizoen in Europa.