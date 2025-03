"Hij kreeg de hele wedstrijd op zijn kop" : Thomas Meunier zwaar bekritiseerd na LOSC-Borussia Dortmund

Thomas Meunier beleefde woensdag niet zijn beste avond tegen Borussia Dortmund. Hij lag aan de basis van de strafschop voor de tegenstander en was defensief te laks.

Het was niet zijn avond, en dat was al zo voordat hij rond de 50e minuut een nogal domme strafschop weggaf waardoor Borussia Dortmund terugkwam in de wedstrijd. Thomas Meunier beleefde woensdag een moeilijke wedstrijd tegen zijn oude club.

De Franse media sparen hem niet. La Voix du Nord spreekt van een rechterflank Meunier-Cabella die "te kwetsbaar verdedigt", terwijl Orange benadrukt dat Meunier "tijdens de hele wedstrijd door de mand is gevallen en fout op fout maakte". De strafschop wordt hem dan ook niet zozeer kwalijk genomen, wel de rest van zijn prestatie.

"Zijn fout op Serhou Guirassy die de strafschop veroorzaakte (54e) is paradoxaal genoeg niet de ergste fout, omdat die omstreden was", merkt Orange op. Bruno Genesio, de coach van Lille, vindt de strafschop van zijn kant "twijfelachtig, erg twijfelachtig".

Ook bij Le Figaro is men bijzonder streng, waarbij het medium Thomas Meunier een score van 3/10 toekent en stelt dat hij "de controle niet heeft behouden" en "op geen enkel moment zekerder was aan de bal dan zonder bal".

Natuurlijk vallen ook de Lille-supporters hun verdediging aan en is het onze landgenoot die het meest onder vuur ligt. We zullen hier de beledigingen die op sociale media zijn opgedoken niet herhalen, maar één ding is zeker: de interlandbreak komt op het juiste moment zodat Meunier zijn vertrouwen kan herwinnen in de nationale ploeg.