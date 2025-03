🎥 Dit zagen we bij Anderlecht nooit! Francis Amuzu laat zich meeslepen door de sfeer van de samba en zet een show neer

Hoe verloopt de aanpassing aan Brazilië voor Francis Amuzu? Blijkbaar vrij goed, want de voormalige Anderlecht-speler begint zelfs "do Brasil"-bewegingen te maken.

Francis Amuzu heeft de volledige 90 minuten gespeeld tijdens de 2e ronde van de Copa do Brasil tegen Athletic Club deze week, goed nieuws na een kleine blessure die hem kort na zijn aankomst van het veld hield. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen.

Zijn club, Grêmio, kwalificeerde zich vervolgens na strafschoppen, en hoewel hij geen penalty heeft genomen, werd Amuzu uitgeroepen tot man van de wedstrijd en maakte hij indruk. Op een moment maakte hij vooral indruk alsof hij Braziliaans bloed in zijn aderen had.

Amuzu com o time organizado pode dar trabalho, ta? pic.twitter.com/xRBUaCBImf — IMORTAL DA DEPRE (@imortaldadepre_) March 13, 2025

Na het veroveren van de bal aan de linkerkant, liet "Ciske" een reeks technische bewegingen zien, zelfs een soort van panna-stop die we hem nooit hebben zien maken bij RSC Anderlecht. Het Braziliaanse publiek heeft hem duidelijk omarmd.

Helaas was de daaropvolgende voorzet op diezelfde fase meer in lijn met wat we kennen van Francis Amuzu in België.

Maar één ding is zeker: de voormalige Paars-Witte speler groeit in kracht en past zich goed aan in het Braziliaanse kampioenschap. Lokale media zoals Globo benadrukken zelfs dat hij al begint met Portugees leren.