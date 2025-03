Bryan Heynen reageert op zijn allereerste selectie bij de Rode Duivels en deelt een kleine steek uit naar vorige bondscoach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bryan Heynen beleefde een droomweek. De middenvelder van KRC Genk tekende een nieuw contract voor 4,5 jaar in Limburg en werd voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels.

Na meerdere teleurstellingen en voorselecties was het nu eindelijk zover voor de aanvoerder van KRC Genk. “Yes, eindelijk!”, lachte Heynen dan ook in Het Laatste Nieuws.

Heynen is in Het Laatste Nieuws natuurlijk erg blij met zijn eerste selectie. “Het voelt alsof er een druk van mijn schouders is gevallen. De laatste jaren ben ik minder met de nationale ploeg bezig geweest."

"Bij de vorige bondscoach, Domenico Tedesco, wist ik dat de kans zo goed als nul was dat ik erbij ging zijn. Terwijl je bij Rudi Garcia meteen het gevoel krijgt dat hij wel naar de Belgische competitie kijkt en mij naar waarde schat.”

Heynen denkt dat zijn goede prestaties dit seizoen de reden is waarom Garcia voor hem koos. Bij de competitieleider speelt hij bovendien een belangrijke rol in de jacht op de landstitel.

Speciaal debuut op komst?

Wat het extra speciaal maakt, is dat Heynen misschien in zijn eigen stadion, de Cegeka Arena, kan debuteren voor de Rode Duivels. Daar spelen de Rode Duivels op 23 maart hun terugwedstrijd van de Nations League tegen Oekraïne.